Des nouveautés sur le réseau de bus de Poitiers

Les lignes de bus du réseau Vitalis reprennent leurs horaires d'hiver dès dimanche 29 août et le 2 septembre pour les lignes scolaires. Plusieurs nouveautés sont à prévoir sur le réseau cette année, notamment des déviations pour cause de travaux et de nouveaux arrêts.

Un des grand changement sera la déviation de neuf lignes, pour cause de travaux rue Scheurer Kestner, de septembre 2021 à juillet 2022. Les lignes 2, 13, 24, 25, 28, A, B, N2 et La Citadine sont concernées. "Cela va impacter pas mal d'usagers", explique le directeur de Vitalis, Cédric Faivre. "Car la ligne 2 est la plus fréquentée de notre réseau."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nouveaux itinéraires

La ligne 28, qui traverse Fontaine-le-Comte, ne desservira plus les arrêts Baudry et Jupiter. L’arrêt Les Lilas est déplacé et l’arrêt Saint-Exupéry est créé. "Cela permettra de toucher plus d'habitants de Fontaine-le-Comte", explique Cédric Faivre.

La ligne 27 desservira le nouvel arrêt du Triangle d'Or "qui va relier le quartier des Trois Cités directement à Poitiers-Sud et à la zone commerciale", complète Cédric Faivre. "C'était une demande des habitants depuis plusieurs années." Il y aura aussi de nouveaux terminus sur les lignes O, 16 et 21. Les détails sont sur le site de Vitalis.

Le directeur rappelle également que le pass sanitaire n'est pas obligatoire sur le réseau, car il ne concerne que les longs trajets.