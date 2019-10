Les nouveaux horaires de la SNCF inquiètent le maire de Berck-sur-Mer

Berck, France

La SNCF prévoit de supprimer des trains dans les petites et moyennes gare de la région pour l'an prochain. Le Montreuillois fait partie des secteurs concernés par cette diminution des dessertes puisque le projet prévoit de supprimer les trois TER GV directs qui partent de Rang-du-Fliers à destination de Lille ou Paris.

Pour le maire de Berck-sur-Mer Bruno Cousein, également président de la communauté d'agglomération des deux baies du Montreuillois ce serait une "catastrophe" pour son territoire. "C'est tout à fait contradictoire", plaide-t-il, à l'heure on l'on parle réchauffement climatique et qu'on incite les Français à prendre les transports en commun "de ne pas faire les offres qui correspondent aux besoins du territoire". "Les gens qui travaillent, les étudiants" seront touchés se désole-t-il. "On marche sur la tête".

Les négociations se poursuivent

Mais l'élu ne baisse pas les bras. Les négociations se poursuivent avec la SNCF et les élus locaux pour tenter d'infléchir le plan de transport de la compagnie. Cela dit le temps est compté puisque les nouveaux horaires sont censés entrer en vigueur le 15 décembre prochain.

L'interview complète de Bruno Cousein, maire de Berck-sur-Mer et président de la communauté d'agglomération des deux baies du Montreuillois est à réécouter ci-dessous.