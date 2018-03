Depuis deux mois, le stationnement était gratuit parce que l'entreprise chargée de changer les horodateur avait du retard. Les nouvelles machines sont installées depuis mardi, elles doivent commencer à fonctionner ce vendredi. Et attention, le maire promet plus de sévérité dans les amendes.

Guéret, France

La mairie de Guéret siffle la fin de la récré ! Depuis deux mois le stationnement était gratuit en ville, sur les deux rues et deux places qui ont un stationnement payant, la place du marché et la place Bonnyaud.

Il fallait attendre que l'entreprise chargée d'installer les nouveaux horodateurs soit disponible. C'est fait : les nouvelles machines ont été installées mardi et mercredi. Le temps de les paramétrer, elles vont entrer en fonction à partir de vendredi.

La grande nouveauté ? On peut payer par carte bleue, en l'insérant ou par le sans-contact. L'amende reste à 17€ si l'on dépasse 2 heures de stationnement, mais désormais la somme ira non plus dans les caisses de l'Etat mais de la mairie.

Mais qui met les amendes ?!

Cela fait des années que le stationnement est payant à Guéret. Et pourtant... très peu d'entre nous ont déjà reçu une amende ! Alors, n'y a-t-il personne pour mettre les prunes à Guéret ? Faux, répond le maire de la ville Michel Vergnier.

Il y a deux agents dévolus à cette tâche. Mais c'est vrai que probablement, on ne contrôle pas assez" - Michel Vergnier

Et il prévient : il va profiter des nouveaux horodateurs pour renforcer les contrôles ! "Moi je souhaite étendre le pouvoir de verbalisation de mes agents, pour libérer du temps à la police", par exemple pour les stationnements gênants. Seuls les stationnements "dangereux" resteraient la prérogative de la police nationale de Guéret.

Aubusson réfléchit sans se presser

Aubusson, la seule autre ville de Creuse où le stationnement est payant, ne les a toujours pas installés ! Jusqu'à nouvel ordre le stationnement est donc gratuit, le temps de mener une concertation avec les commerçants et habitants. Une décision sera prise "avant l'été", selon le maire Michel Moine.