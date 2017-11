Les nouveaux métros européens, chantiers à risque

Le trafic du RER A a repris entre la Défense et Auber, à Paris. Le trafic était interrompu depuis lundi à cause d'une infiltration d'eau boueuse dans un tunnel. Les Franciliens ne sont pas les seuls à peiner pour se déplacer.

La ligne A est la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Europe. Elle transporte plus d'un million de voyageurs chaque jour. Elle sera bientôt supplantée par la nouvelle liaison londonienne, "Elizabeth Line", 136 km dont 21 sous terre, qui sera inaugurée l'an prochain. C'est un chantier de 20 milliards d'euros. Cette liaison est-ouest facilitera grandement la vie des Londoniens et des banlieusards, qui matin et soir laissent filer plusieurs rames avant de pouvoir accéder aux voitures. Le métro londonien, le plus vieux du monde, il date de 1863, et le plus cher d'Europe, est perpétuellement en travaux, lui aussi, avec des tunnels ou des stations inaccessibles le weekend pour cause de maintenance.

Bientôt une nouvelle ligne de 136 km pour compléter le réseau londonien © Maxppp - Daniel Fouray

A Cologne le chantier du métro provoque l'effondrement d'un bâtiment de six étages

L'Allemagne, elle aussi, a connu quelques soucis de chantiers. A Cologne, notamment, où plusieurs immeubles se sont écroulés dans la vieille ville, dont le bâtiment des archives, lors de la construction du réseau, c'était en 2009. La catastrophe a fait deux victimes, et de nombreux documents précieux ont été perdus. Plusieurs édifices anciens ont souffert. Aujourd'hui, les rames du métro s'entendent dans la cathédrale gothique et les trains doivent ralentir pour ne pas fragiliser l'édifice. Le chantier a pris énormément de retard.

A Berlin, c'est la nappe phréatique qui a perturbé le chantier. Et puis l'Allemagne a aussi son Notre-Dame-des-Landes: la future gare souterraine de Stuttgart, S21, 120 km de tunnel, toujours contestée par les riverains et par les écologistes.

Les voitures chassées des villes

Dans les grandes villes, des transports en commun de qualité, c'est un élément essentiel. A Copenhague, 40% des déplacements se font à vélo mais le métro fonctionne 24 heures sur 24. Le cabinet Mercer place la capitale danoise en 4ème position dans son classement des villes du monde où il est aisé de se déplacer, derrière Singapour, Francfort et Munich.

Toutes les grandes villes essaient de se débarrasser de leurs voitures, avec des péages, comme à Londres, Oslo et Stockholm. Des vignettes comme Crit'air ou encore la circulation alternée, qui existe à Athènes depuis 1982.

