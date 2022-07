Un limiteur de vitesse obligatoire dans les nouveaux modèles de voitures dès ce mercredi

Plus le choix, il va falloir y aller mollo sur la pédale d'accélérateur. A compter de ce mercredi 6 juillet, l'AIV, pour Adaptation Intelligente de la Vitesse, devient obligatoire pour l'ensemble des nouveaux modèle de voitures.

Un avertisseur en cas d'excès de vitesse

Ce nouveau système détecte en permanence, via le GPS et la caméra de bord du véhicule lisant les panneaux de signalisation sur quel axe vous êtes entrain de rouler et la vitesse autorisée.

Si vous dépassez la limite, vous êtes alerté immédiatement par un signal sonore ou visuel. Si vous ne ralentissez pas, l'AIV enclenchera un dispositif de bridage de la vitesse. La pédale de l'accélérateur deviendra plus dure et se mettra à vibrer, forçant le conducteur à appuyer plus fort s'il souhaite ignorer les avertissements.

Un objectif de 20% de morts en moins sur les routes

Selon l'ETSC, une association d'experts de la route et des transports basée à Bruxelles, l'AIV peut réduire de 30 % les accidents et de 20 % le nombre de morts sur les routes de l'Union Européenne. Mais si le règlement européen rend obligatoire ce système pour toutes les nouveaux modèles, le conducteur aura toujours la possibilité de garder la main sur la vitesse de son véhicule, en désactivant tout simplement l'AIV.