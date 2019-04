Les nouveaux panneaux touristiques déployés sur les autoroutes, dévoilés

Des nouveaux panneaux touristiques vont être installés le long des autoroutes A6, A5 et A77. Plus modernes et plus colorés, ils invitent les automobilistes à découvrir le patrimoine riche de l'Yonne.

Yonne, France

On les connait aussi sous le nom des " panneaux marrons" et ils bordent nos autoroutes de l'Yonne. Ces panneaux de signalisation d'animation culturelle et touristiques sont installés depuis 1974. Face à leur détérioration, la société APRR, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le Conseil départemental de l'Yonne ont décidé de les remplacer. Un moyen de plus pour attirer des touristes.

43 nouveaux panneaux bientôt installés

Ces nouveaux panneaux sont au nombre de quarante-trois et représenteront vingt-trois sites. Trente-trois d'entre eux seront installés sur l'A6, 4 sur l'A5 et 6 sur l'A77.

Disposition des différents panneaux le long des autoroutes A5, A6, et A77 © Radio France - Virginie Vandeville

Le groupe APRR a choisi de faire appel à des artistes de l'illustration. Un moyen de de rompre avec le classique des panneaux existants. Un travail loin d'être évident. " La difficulté résidait dans la confection d'un dessin lisible à l'extrême" affirme Floc'h, l'illustrateur en charge des panneaux bientôt installés sur l'autoroute A6. Outre la lisibilité, un format unique était également imposé aux dessinateurs, à savoir un panneaux verticale de 6.6 mètres de haut par 3 mètres. La couleur chocolat était également imposée.

Exemple d'un des 43 panneaux divulgués ce mardi matin © Radio France - Virginie Vandeville

Des vrais retombées économiques et touristiques

Ces quarante-trois panneaux représentent vingt-trois sites icaunais. On retrouve les sites de la première cathédrale gothique de Sens, Saint-Fargeau ou encore la fausse Dionne de Tonnerre. Mais d'autres lieux seront mis à l'honneur pour attirer les quelques 22 millions d'automobilistes qui circulent notamment sur l'autoroute A6 chaque année. Parmi eux, le Chablis. "Jusqu'à maintenant il était impossible de le signaler à cause de la loi Evin", précise Patrick Gendraud, président du Conseil départemental de l'Yonne qui a financé 100 000 euros des 585 000 euros de coûts du projet.