Les offres de la Région Nouvelle-Aquitaine pour faire repartir la fréquentation des TER

La Région Nouvelle-Aquitaine et la SNCF ont présenté ce jeudi leurs offres pour l'été. Une présentation dans un contexte inhabituel, celui de la crise sanitaire et du déconfinement. Le trafic des Trains Express Régionaux reprend progressivement depuis le 11 mai, mais leur fréquentation reste faible. Au 15 juin, "le service sera quasi-normal" assure Renaud Lagrave, le vice-président de la Région en charge des transports, des infrastructures et de la mobilité.

L'enjeu pour la Région pour cet été et la rentrée est de redonner confiance aux usagers, pour qu'ils reprennent le train. Actuellement, la SNCF recense 20% de fréquentation dans les TER. Un appel aux abonnés, notamment, est donc lancé pour leur dire que toutes les conditions sanitaires sont réunies pour emprunter à nouveau les TER. Ce message s'accompagne de plusieurs mesures incitatives pour l'été et la rentrée de septembre.

Pas d'augmentation des tarifs

Habituellement, une hausse des tarifs se produit en juillet. En moyenne entre 1,5% et 2%. Cette année, la Région a décidé de suspendre cette augmentation, "avec ce qu'il vient de se passer, on considérait que ce n'était pas bonne période", explique Renaud Lagrave, "on pense qu'il faut pour cet été et la rentrée privilégier le retour vers le transport public, et pou ça, de notre côté aussi nous avons un effort à faire".

Par ailleurs, pour les abonnements annuels, les mensualités d’avril et de mai n’ont pas été prélevées. Pour les abonnés qui ont suspendu volontairement leur abonnement du mois de mai, le remboursement sera réalisé sur la mensualité de juin.

Fait nouveau et inédit, les 9.000 abonnés de la Région pourront également voyager sur tout le réseau TER (hors Île-de-France) durant les deux mois d'été.

300.000 billets à petits prix, un pass unique et une application

Pour inciter les Néo-Aquitains à reprendre le train, la Région va également mettre en vente pour l'été 300.000 billets à moins de 10 euros. "La période estivale est un moment déterminant pour la reprise" rajoute Renaud Lagrave. Ainsi, la Région va proposer pour juillet et août, le Pass Escapades qui permet de faire des petites virées d’été, un ou deux jours, en TER Nouvelle-Aquitaine au prix d’un billet Jeunes. Il est valable du 1er juillet au 31 août 2020. Le voyage est gratuit pour les moins de 12 ans, jusqu’à trois enfants accompagnant un adulte, soit des Pass Escapades aller-retour de 8 à 39 € en fonction de la distance parcourue, en solo ou en famille.

Ces offres vont s'accompagner d'une application à télécharger et qui proposera une carte interactive présentant des destinations touristiques desservies par les TER.

Les jeunes restent toujours un public à séduire. La Région propose un Pass pour les moins de 28 ans, un nouvel abonnement à 29 euros pour l'été.