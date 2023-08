Les opposants à l'A69 entre Toulouse et Castres soumettent aux élus une alternative

Les opposants à l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres font leur rentrée. Alors que le chantier est démarré depuis mars dernier, ils ont présenté ce mardi 29 août au cinéma Utopia de Borderouge à Toulouse une alternative très détaillée qui fait la part belle au train et au vélo tout en aménageant l'actuelle RN 126.

Un paysagiste-urbaniste aux commandes

Le collectif la Voie est libre travaille sur ce projet alternatif depuis le mois d'avril. Les 25 membres actifs du collectif se sont entourés du savoir-faire d'un jeune paysagiste-urbaniste, Karim Lahiani qui a des origines tarnaises à Soual près de Saix, haut lieu de la contestation au printemps dernier : "il s'agit concrètement de réaménager la RN 126, mieux desservir les gares par le train, et aménager la première vélo-route nationale française (...) je suis engagé corps et âme dans ce projet car face à nous on a vraiment une absurdité (...) on a désormais une proposition convaincante dont on peut débattre avec les élus et nos concitoyens pour obtenir l'abandon de ce projet".

La présentation du projet est à lire en détail en suivant ce lien.

Porte ouverte aux élus locaux

Le projet alternatif à l'A69 porté par le collectif la Voie est libre reviendrait à 100 millions d'euros, alors que le chantier de l'autoroute est lui estimé selon les chiffres officiels à 450 millions d'euros.

Comme alternative à l'autoroute, les opposants veulent aménager la nationale existante, créer une vélo route et proposer des trains plus cadencés. Un projet très travaillé, présenté comme un cadeau aux acteurs publics Geoffrey Tarroux est membre de du collectif la voie est libre : "on tend la main aux politiques, il y a une porte ouverte vers un projet qui peut rendre heureux de Castres à Toulouse sans oublier tous les territoires qui sont entre Castres et Toulouse".

L'alternative à l'A69 séduit Maxime Lacoste, il est conseiller municipal de Saint-Sulpice-la-Pointe : "nous sommes plusieurs élus à refuser le projet d'autoroute (...) nous pensons qu'il n'apportera rien de concret, qu'il coûtera très cher; qu'il ne servira que les intérêts d'une minorité au détriment de la nature."

Maxime Lacoste envisage avec d'autres élus du Tarn et de Haute-Garonne de proposer des motions pour que chaque municipalité ou communauté de communes puisse se prononcer dans les semaines à venir pour ou contre l'autoroute.

Mobilisation des opposants annoncée pour les 21 et 22 octobre

Les opposants à l'autoroute A 69 annoncent aussi une intensification de la lutte sur le terrain, avec une mobilisation les 21 et 22 octobre dans un lieu qui reste encore à déterminer. Ils ont également saisi le conseil d'état après avoir été déboutés par le tribunal administratif de Toulouse de leur demande de suspension de travaux.

Dans la matinale de ce mercredi 30 août nous donnerons la parole à un partisan de cette A69, le sénateur centriste Philippe Folliot. Il sera en direct sur France Bleu Occitanie à 8h15.