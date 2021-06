Les opposants au LIEN installent une exposition artistique sur le tracé de la future route

Les collectif citoyens SOS Oulala 34 et Gare aux garrigues ont fait le choix de réaliser une exposition artistique sur le tracé de la future route entre Saint-Gély-du-Fesc, Grabels et Combaillaux pour dénoncer le projet routier baptisé le LIEN, le contournement de Nord de Montpellier.

De l'art contre le béton, c'est ainsi que l'exposition réalisée par les collectifs Oulala et Gare aux Garrigues a été baptisée. Des peintures, panneaux, banderolles installés dans la garrigue en bordure de la D 102, entre Grabels, Saint-Gély-du-Fesc et Combaillaux sur le tracé de la future route. Une partie du LIEN, pour Liaison Intercantonale d'Évitement du Nord contourne le nord de Montpellier, est déjà mise en service entre Castries et Saint-Gély-du-Fesc. Il reste 7,8 kms de route à construire entre Saint-Gély-du-Fesc et l'A750 à Bel Air pour que ce contournement soit terminé. Les travaux ont déjà commencé mais les opposants ne désarment pas et choisissent l'art pour contre-attaquer.

Une exposition pour sensibiliser public

Une exposition et une permanence sur la bordure de route pour sensibiliser le public, des automobilistes essentiellement, "venez nous voir, venez nous rencontrer" c'est l'appel d'Eric, du collectif Gare aux garrigues, qui souhaite ouvrir le dialogue avec ceux qui sont concernés par ce projet qui est absurde. Il est à l'inverse de ce qu'il faut faire. On fait des routes pour aller rapidement au travail alors que le problème c'est déjà qu'on ait besoin d'aller rapidement au travail." Le collectif dénonce le développement de la Métropole au détriment des communes plus rurales, "si on réfléchissait à redynamiser la campagne, on n'aurait pas besoin de ses routes, poursuit Eric, c'est une question de société, la désertification des villages entraîne beaucoup de précarité."

Convergence des luttes et création d'une ZAD

Symbole de la convergence des luttes, cette installation artistique arrive en même temps que l'annonce d'une ZAD, une Zone À Défendre,sans qu'il ait été possible encore de savoir exactement où précisément elle était installée et par qui. Pour Anna, du collectif Oulala, cette bataille contre le LIEN est le symbole de plusieurs luttes, "si on gagne cette lutte, cela nous évite des dizaines de luttes dans l'avenir puisqu'on va empêcher des entrepôts Amazon comme on s'oppose au projet Oxylane de Décathlon (à Saint-Clément-de-Rivière). C'est aussi la protection des terres agricoles, de la biodiversité, des espèces, des forêts." Un message que ces deux collectifs de citoyens tentent de faire passer aux riverains "mal informés par le département, dénonce Anna, on leur dit que ça leur faciliter la vie, en réalité, ils ne vivront plus le même endroit, ils vont vivre dans un lieu entièrement bétonné dans les dix, quinze ans à venir".

