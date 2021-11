Les opposants au Lien se sont rassemblés à Montpellier

Le rassemblement était prévu depuis de longues semaines mais l'évacuation jeudi par la gendarmerie de la ZAD du Lien a Grabels a sans doute renforcé la mobilisation des opposants au contournement routier au nord de Montpellier. Ils étaient près de 200 ce samedi devant la préfecture de l'Hérault. Ils ont répondu à l'appel du Collectif SOS Oulala et de nombreux mouvements ou partis de gauche. Le maire de Grabels René Revol, fervent opposant au projet était également présent.

Depuis quelques semaines, le dernier tronçon du Lien entre Saint-Gély-du-Fesc et Grabels se concrétise. Le chantier a d'ailleurs déjà démarré. "C'est un véritable passage en force", dénonce Romain du Collectif Oulala. "Ils ont débuté de manière illégale puisque les procédures de justice sont toujours en cours notamment devant le Conseil d'État", ajoute-t-il.

Le département se contrefout des procédures - le Collectif Oulala

Une pancarte contre le Lien lors du rassemblement des opposants au projet de contournement routier au Nord de Montpellier © Radio France - Romain Berchet

Les opposants au Lien dénoncent également un projet qui va "bétonner une zone riche en biodiversité". Pour Romain du Collectif Oulala, l'urgence climatique devaient pousser les élus et les autorités à stopper ce contournement routier : "moi j'habite Grabels donc la sécheresse, les inondations, les incendies, nous connaissons. Donc on fait quoi ? On regarde et on crève ?"

Leur projet est bâtie sur un messonge. Ils promettent de décongestionner mais c'est faux - le Collectif Oulala

Une nouvelle action contre le Lien est prévue dans deux semaines, le 20 novembre, sur le tracé du contournement nord de Montpellier.

Le projet du Lien au nord de Montpellier © CD de l'Hérault

à lire aussi Important dispositif de gendarmerie sur le chantier du LIEN à Grabels