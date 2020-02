Les parkings couverts de Brest de plus en plus prisés

Brest, France

Ils ont encore fait le plein en 2019, et ce malgré de gros travaux : les parkings Liberté, Jaurès, Coat Ar Gueven et Capucins à Brest ont une nouvelle fois vu leur nombre d'utilisateurs augmenter. La société Q-Park qui les exploite, en délégation de Brest Métropole avec Brest'Aim, veut cependant s'inscrire dans la durée en les adaptant à la transition écologique.

Les Capucins font le plein

Ces parkings ouverts à tous sont utilisés de façon régulière par de nombreux brestois : 60% des véhicules qui y entrent sont ceux des abonnés, les 40% restants payant à la durée. "On avait eu un changement de comportement lors de l'arrivée du tramway avec un creux des demandes d'abonnements, indique Magalie Rousseau. Ces derniers temps, ça progresse. Au total, le _nombre de passages a augmenté de 2% l'an dernier_". Le nombre de passages dans les parkings revient donc à un niveau équivalent à celui connu avant le tram.

L'extension du parking des Capucins avec deux niveaux supplémentaires depuis fin 2018 a joué sur la fréquentation l'an dernier : "on assiste à un très fort développement de ce parking qui représente maintenant entre 20% et 25% de la fréquentation de l'ensemble des parkings", indique Matthieu Colin, responsable régional chez Q-Park. Le tout, sans faire baisser le nombre de voitures qui se garent dans les autres structures.

Prendre en compte les nouveaux usages

Les travaux ont aussi été l'occasion de prendre en compte les nouveaux usages avec la création de places spécifiques pour les motos par exemple, afin de gagner de l'espace. L'éclairage a aussi été repensé avec un passage aux LED en ce moment pour des raisons écologiques.

Huit bornes de recharge gratuites pour les véhicules électriques sont aussi disponibles à Jaurès, Liberté et aux Capucins. "On a une vision à long-terme, lance Matthieu Colin. D'ici deux ou trois ans, les gens qui changent de véhicule vont se poser la question de _passer à l'hybride ou à l'électrique, c'est à nous d'accompagner et faciliter ces mutations_".

"Nous ne sommes pas dans une ère où l'on va favoriser les véhicules donc je ne vais pas vous dire qu'on va construire de nouveaux parkings, mais _il ne faut pas les chasser non plus_", conclut Yohann Nédélec, adjoint de Brest Métropole en charge du stationnement.