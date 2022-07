Les parkings low-cost de l'aéroport de Nantes-Atlantique retrouvent le sourire

"Ça repart doucement, mais ça repart" lâche Régis de la société Proxi-Park. Il travaille dans un parking low-cost près de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Au total, une dizaine de sociétés du même genre se sont installées dans la zone en dix ans, une concurrence saine : "il y a de la place pour tout le monde, surtout en ce moment" assure Régis.

Les oubliés du "quoiqu'il en coûte"

À cause du covid, le nombre de vols a drastiquement diminué ces deux dernières années, et par effet de ricochet, les entreprises de parkings low-cost ont plongé. Aujourd'hui, la plupart sortent la tête de l'eau. "J'ai 450 véhicules stationnés sur mon parking en ce moment. Les gens commencent à repartir en vacances, même s'il y a encore des freins avec le virus selon les destinations où ils se rendent."

Pour autant, les deux ans de disette n'ont pas été synonymes de vacances : "Il fallait bien venir surveiller les véhicules de mes clients restés bloqués à l'étranger. [...] On est les oubliés du «quoiqu'il en coûte », on a rien touché. Maintenant, on essaie de se refaire une trésorerie et on espère surtout que ça ne recommencera plus"

Deux fois moins cher que le parking de l'aéroport

L'agencement de ces parkings est sommaire. Le sol est tapissé de graviers et en guise d'accueil, un Algeco. Le prix en revanche défie toute concurrence : 50 euros la semaine, c'est deux à trois fois moins chers que les tarifs pratiqués dans le parking de l'aéroport, selon si vous vous garez proche de l'entrée ou non.

Côté sécurité, des dizaines de caméras perchées en l'air inspectent les véhicules sous tous les angles. "Pour nous, c'est devenu un réflexe" sourit Elisabeth, une habituée de ces parkings low-cost. Elle rentre tout juste du Portugal : "On est à peine à 5 minutes de l'aéroport, ils viennent nous chercher en minibus, ils nous rendent nos clés et on rentre chez nous. C'est parfait ! "