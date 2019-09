Les pass navigo et tickets de métro désormais validables sur smartphone

Poser son portable sur le portique du métro ou le boitier dans le bus pour valider son titre de transport : c'est possible dés ce mercredi ! Le service d'achat et validation sur smartphone est officiellement lancé en Île-de-France.

Île-de-France, France

Plus besoin de faire la queue dans les stations pour acheter un pass Navigo ou un ticket de métro ! A partir de ce mercredi, il est possible d'acheter et valider la plupart des titres de transports directement depuis son smartphone, où que l'on soit. Environ 8.000 personnes ont déjà pu expérimenter le service depuis un an.

Un service qui fonctionne même avec une batterie à plat

Pour les détenteurs de smartphones suffisamment récents, il suffit de télécharger l'application Navigo LAB pour utiliser ce service. Elle permet d'acheter en ligne des tickets T+ (en tarif normal ou réduit) et de recharger son pass Navigo, mais aussi de les valider au portique du métro, du RER et du Transilien, ou en montant dans le bus. Il suffit de poser son portable sur le portique ou le boitier valideur dans le bus.

Seuls les billets origine-destination pour les voyages entre banlieues, ou entre Paris et la banlieue, ne sont pas encore disponibles via ce système : ils nécessitent un matériel plus pointu aux portiques des gares, et leur installation ne devrait être terminée qu'en 2024.

Le système de validation du titre de transport fonctionne même quand le smartphone n'a plus de batterie. C'est un système d'ondes courtes qui lui permet d'être détecté par les portiques ou lors d'un contrôle.

Pas disponible sur Iphone

Le Navigo et les tickets sur smartphones sont disponibles sur presque tous les smartphones fonctionnant grâce à Androïd. Île-de-France Mobilités a également fait un partenariat avec Orange pour élargir le nombre de portables pouvant utiliser le système.

Cela reste impossible toutefois sur les Iphone. Apple n'a pas souhaité adhérer au projet.