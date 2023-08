Les passagers d'un Ouigo entre Nantes et Paris obligés de passer la nuit dans le train

Plusieurs dizaines de passagers d'un Ouigo "lent" qui devait partir de Nantes à 18h30, ce lundi, à destination de Paris-Austerlitz, ont du passer la nuit dans le train à cause d'un incendie dans le Maine-et-Loire, à Trélazé, en début de soirée. Alors que d'autres trains ont pu repartir, le leur est resté à quai.

"Nous avons attendu 4h sur le quai", témoigne, à 23h, une passagère venue de Saumur avec ses parents âgés de plus de 80 ans pour une journée à Nantes. "Au départ, nous étions plusieurs centaines. Certains, dont des familles avec des enfants ont fini par partir". A force d'insister, elle a pu obtenir un taxi pour rentrer chez elle. Mais ce n'est pas le cas d'autres passagers.

"Le TGV avant nous a pu partir, mais nous sommes restés à Nantes"

D'après un autre voyageur, entre 60 et 80 personnes s'apprêtaient à dormir dans les rames, dont des femmes seules, enceintes et au moins une personne handicapée. Tristan Mitâtre raconte : "on nous a prévenu qu'il y avait un incendie près d'Angers. Au bout d'une heure et demi, on nous a assuré qu'on allait pouvoir repartir. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le train juste avant nous, un TGV. Mais, une heure après, on nous a annoncé que, finalement, notre train ne repartirait pas. Pourtant, le personnel à bord a fait tout ce qu'il a pu pour qu'on puisse partir."

Il assure qu'aucune autre solution n'a été proposée aux passagers bloqués : ni hôtel, ni taxi. A 23h, ils venaient enfin d'avoir un plateau repas.