Les passages à niveau de l'Yonne seront bientôt mieux sécuriser

La SNCF va débloquer près de 4 millions d'euros pour sécuriser les 938 passages à niveau que compte la région et améliorer leur visibilité.

112 passages à niveaux dans l'Yonne

Dans l'Yonne, cent douze passages à niveau sont concernés dont celui de Jonches, dans l'Auxerrois, considéré comme l'un des plus dangereux de France. Des leds vont être installées sur les barrières pour les rendre davantage visibles la nuit et par temps de brouillard.

La SNCF va aussi investir en tout cette année 307 millions d'euros en faveur du réseau ferroviaire de Bourgogne-Franche-Comté. 123 seront cofinancés par la Région, l'Etat et l'Union Européenne. Cent vingt millions d'euros seront alloués à notre département notamment pour la modernisation de voies. Ce sera le cas à Saint-Julien-du-Sault et Pacy-sur-Armançon. La ligne TGV entre Sambourg et Châtel-Censoir dans le Tonnerrois bénéficiera aussi de travaux.

un budget de 307 millions d'euros en 2022 pour réaliser des travaux dans la région

Par ailleurs, deux partenariats ont été signés avec la Chambre d'Agriculture et les chasseurs pour tenter d'éloigner les animaux d'élevage et le gibier des trains. En cas de chocs, la facture peut en effet monter très rapidement pour la SNCF, sans parler des retards occasionnés pour les voyageurs.