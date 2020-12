Les patrouilleurs des routes de Dordogne ont vu les premiers flocons de neige pendant la nuit du réveillon

Chaque nuit en Dordogne, 21 agents du service des routes départementales se réveillent vers 5h du matin pour scruter la météo, patrouiller dans leur secteur respectif si la neige ou le verglas menacent, et déclencher les camions-saleuses quand c'est utile. Pour la première fois cet hiver, les patrouilleurs de Lanouaille et Thenon ont signalé des chutes de neige en ce matin de Noël. Cette neige ne tenait pas au sol, et les engins de salage n'ont pas été nécessaires. Olivier Macary surveille les 42 kilomètres de routes départementales du secteur de Lanouaille, Angoisse et Sarlande "ce matin il faisait 0°C la voiture était givrée et je suis parti patrouiller. Il y avait de belles averses de neige de Lanouaille jusqu’à la limite de la Haute-Vienne, mais la température au sol était de 1,5°C et la neige ne tenait pas. Si la neige avait adhéré, j'appelais deux agents pour faire saler le secteur. Dès que les températures sont limites, on part patrouiller à 5h du matin pour donner un état des routes à 7h." Olivier Macary est ainsi de garde une semaine sur trois pendant l'hiver, à tour de rôle avec deux autres patrouilleurs du service des routes à Lanouaille. L'état des routes prioritaires est disponible chaque matin sur ce site du Conseil départemental.

Olivier Macary surveillait les routes du secteur de Lanouaille pour cette nuit de Noël Copier

Olivier Macary a patrouillé sur les routes du secteur de Lanouaille © Radio France - Harry Sagot

Une soixantaine d'agents du Conseil départemental d'astreinte chaque nuit

Ce service de garde (de "viabilité hivernale") mobilise chaque nuit une soixantaine d'agents du Conseil départemental, du 30 novembre au 8 mars. Un patrouilleur et deux agents pour la saleuse, qui sont d'astreinte une semaine sur trois. Ils surveillent et traitent 880 kilomètres prioritaires sur les 5.000 kilomètres de routes départementales à la charge du Conseil départemental.