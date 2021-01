Les péages d'autoroute augmentent ce lundi

Le trafic routier a baissé avec la crise sanitaire mais la date annuelle de hausse des péages ne change pas. Une hausse annoncée de 0,44% en moyenne, un chiffre très variable selon les trajets. La petite nouveauté cette année, c'est la modération de certaines sociétés d'autoroute; c'est le cas de Vinci, qui exploite l'A89 entre Bordeaux - Brive - Clermont et Lyon.

Les principaux trajets restent au même prix: entre la barrière de péage des Martres d'Artière et Lezoux (1,70 €), Thiers Ouest (2,40€), Veauche - direction Saint-Etienne (10,70€) et Saint-Etienne de Popey - direction Lyon via le barreau de Balbigny (16,30€). C'est la troisième année sans augmentation pour le trajet Clermont - Lezoux, la quatrième pour Clermont - Thiers et la neuvième pour Clermont - Saint-Etienne (depuis l'ouverture du Barreau de Balbigny en janvier 2013). Il n'y a qu'en direction de l'Ouest que les tarifs augmentent: plus 20 centimes pour un Clermont - Brive (16,40€) et un Bromont-Lamothe - Brive (13,50€).

Pour l'A71, exploitée par APRR, les prix augmentent pratiquement tous de 10 centimes pour les trajets auvergnats. C'est le cas par exemple pour le trajet Clermont - Gannat, très emprunté entre la capitale auvergnate et Vichy. Il augmente invariablement de 10 centimes chaque année pour atteindre 4,50€ aujourd'hui.

L'évolution des principaux tarifs sur les autoroutes auvergnates au cours des dernières années

Plus 10 centimes également pour entrer ou sortir à la barrière de péage de Gerzat (1,00 €) , pour un Clermont - Riom (1,60€) , un Clermont - Combronde (2,80€) ou encore un Clermont - Montmarault (6,40€). En revanche, le tarif reste le même pour un Clermont - Montluçon (9,60€) ou la barrière de péage de Bellerive sur l'A719 (1,10€).

Enfin en direction du sud, si l'A75 est gratuite, il faut tout de même régler un péage pour franchir le viaduc de Millau. Il passe à 9,00€ en hiver et de 11,00€ à 11,20€ en été (du 15 juin au 15 septembre).