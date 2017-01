Les péages d'autoroute augmentent en Auvergne

C'est une tradition dont on se passerait bien. Les péages des autoroutes vont augmenter à minuit, comme chaque 1er février. Une augmentation officielle de 0,1 à 0,4% qui cache de nombreuses différences selon les trajets. Petit comparatif sur quelques trajets auvergnats très fréquentés.

La hausse la plus impressionnante est pour le trajet Clermont - Gannat sur l'A 71. Il passe de 3,90 € à 4,20 €, une hausse de 30 centimes. Ce tarif n'avait pas bougé depuis 2014; en 2015 le coup de colère du gouvernement avait gelé les tarifs et APRR était resté très limité dans ses hausses l'année dernière. La société d'autoroute rattrape le retard et retrouve le rythme d'une hausse moyenne de 10 centimes chaque année depuis 2010 sur ce petit tronçon de 30 kilomètres, très fréquenté entre Clermont et Vichy.

Sur l'A 89, c'est le trajet en direction de Lyon par Tarare qui augmente fortement, 50 centimes de plus pour atteindre 15,20 €uros (+ 1,70€ depuis l'ouverture du barreau de Balbigny il y a quatre ans). En revanche, cela ne bouge pas en passant par Saint-Etienne, 10,70 €uros.

Quelques trajets sans hausse

Il y a le coup de massue mais aussi parfois des bonnes surprises, des trajets qui n'augmentent pas. C'est le cas par exemple pour les barrières de péage de Gerzat et de Vichy-Bellerive, toujours 0,70 centimes pour la première pour sortir en direction de Saint-Beauzire (depuis 7 ans) et 1 €uro pour entrer ou sortir de l'A 719.

Pas de changement non plus pour le trajet Clermont (barrière des Martres d'Artières)- Lezoux, 1,60 €. En revanche, cela augmente pour la sortie suivante, celle de Thiers-Ouest, de 2,30 € à 2,40 € pour le trajet depuis Clermont. De quoi relancer l'action des thiernois qui réclament la gratuité du péage sur ce trajet.

Ce ne sont que quelques exemples, sur des parcours très fréquentés quotidiennement par les auvergnats, mais les hausses sont très variables suivant les trajets. Des tarifs qui concernent la classe 1, c'est à dire les véhicules légers.