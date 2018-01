Auvergne, France

Les bonnes surprises

Les trajets sans augmentation sont plutôt rares et se concentrent essentiellement sur l'A 89 à l'Est de Clermont. Il n'y a donc pas de hausse entre la barrière des Martres d'Artières et Lezoux (1,60 €, la dernière hausse remonte à 2013), ni pour la sortie Thiers-Ouest (2,40 €), ni même jusqu'à la barrière de Veauche (10,70 €).

Ce trajet Clermont - Saint-Etienne n'a d'ailleurs pas augmenté depuis 2012. Ce n'est pas un hasard puisque le barreau de Balbigny a été mis en service en janvier 2013, un itinéraire plus court pour se rendre à Lyon, et plus cher. Pour le prendre, les tarifs augmentent régulièrement avec un trajet Clermont - Lyon qui passe à 15,70 € (+50 centimes), plus 16,3% en six ans.

Les tarifs de l'A89 - Vinci Autoroutes

La liste des augmentations est plus longue

Sur l'A71, l'entrée (ou la sortie) à la barrière de péage de Gerzat - qui n'avait pas bougé depuis huit ans - augmente de 10 centimes, à 0,80 €. 10 centimes, c'est d'ailleurs l'augmentation pour tous les trajets entre Gerzat et les sorties au nord de l'agglomération clermontoise, Riom, Combronde, Gannat et Montmarault. A noter que le trajet Clermont - Gannat augmente régulièrement de 10 centimes chaque année, la "pause" des années 2015 et 2016 ayant été très vite rattrapée. C'est pourtant un des trajets les plus fréquentés puisqu'il permet de relier Vichy et Clermont avec l'A 719 et son second péage, la barrière de Bellerive. Il augmente pour la première fois depuis son ouverture il y a trois ans et passe d'1 à 1,10 €. Un trajet Vichy - Clermont par l'autoroute passe donc à 5,40 €uros.

L'évolution des tarifs des principaux trajets des automobilistes auvergnats © Radio France - Emmanuel Moreau

La hausse est évidemment plus importante pour les trajets plus longs. Plus 20 centimes pour un Clermont - Montluçon (9,60 €) ou un Clermont - Brive (15,80€). Pour aller à Paris, le péage passe à 38,70 €uros, 60 centimes et 1,6% de plus.

Enfin si l'A75 est gratuite, il faut tout de même passer le viaduc de Millau et payer 8,30 €uros (+30 centimes) et même 10,40 €uros en été (du 15 juin au 15 septembre). Le passage au dessus de la vallée du Tarn a augmenté de 70% depuis l'inauguration du viaduc il y a 13 ans.