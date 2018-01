A partir de ce jeudi 1er février, les automobilistes provençaux vont payer un peu plus cher le péage d'autoroute. La hausse est en moyenne de 1,34 % sur le réseau Escota et de 1,55% sur le réseau de Vinci Autoroutes. Les concessionnaires justifient cette hausse notamment par les travaux engagés.

Un rattrapage du gel des prix

Selon les concessionnaires, cette hausse se justifie par les travaux nécessaires sur l'ensemble du réseau et par le rattrapage du gel du prix des autoroutes en 2015. Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie avait alors obtenu un gel des prix. Une décision attaquée par les sociétés d'autoroutes. Ce rattrapage étalés sur 20 ans, va coûter 500 millions d'euros aux automobilistes.

+ 10 centimes en moyenne

Un trajet Aix-en-Provence - Nice passe de 17, 50 euros à 17, 60 euros. Comptez plus dix centimes pour un trajet entre Aubagne et Toulon ou entre Salon Sud et Avignon Nord.

Sur 10 euros de péage, 1,20 euros sont consacrés à l'exploitation et au personnel, 2, 70 euros à la construction et la modernisation du réseau, 2,20 euros pour le concessionnaire. L'Etat empoche 3,90 euros. Il faut savoir que le sociétés d'autoroute paient une redevance domaniale, une taxe versée à l'Etat pour exploiter le réseau. En 10 ans, les tarifs ont augmenté de 20%.