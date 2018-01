Alsace, France

La hausse du prix des péages au 1er février ne va pas épargner l'Alsace. Voici une revue des principaux changements en 2018.

Schwindratzheim

La hausse moyenne des tarifs au péage de Schwindratzheim sera de 1,4%. Un voyage Strasbourg-Paris coûtera, par exemple, 50 centimes de plus qu'en 2017. Ce sera 10 centimes de plus pour un Strasbourg-Metz. Par contre, pas de hausse pour un trajet entre Strasbourg et Saverne. Ces prix s'appliqueront aux voitures. La Sanef, qui gère le péage, n'a pas communiqué pour les poids lourds.

Péage de Fontaine

Il n'est certes pas en Alsace mais très emprunté par les Alsaciens pour se rendre dans le Territoire de Belfort. Le péage de Fontaine n'augmentera pas en 2018 pour les voitures. Par contre une hausse est à prévoir pour les plus de 3,5 tonnes. Entre 10 et 20 centimes de plus suivant les gabaries.

Sainte-Marie-aux-Mines

Le prix du tunnel passera de 6 euros à 6,10 euros en 2018 pour les voitures. Pour les poids lourds, il faudra compter sur une augmentation de 20 centimes. Les plus de 3,5 tonnes devront donc payer entre 16,90 euros et 28,30 euros suivant leur gabarie.

Comme chaque année, les sociétés d'autoroute justifient ces hausses par l'inflation (+1% en 2017) et par le besoin de financer les travaux. Cette année, elles rappellent également qu'en 2015 l'Etat avait gelé les prix des péages, donc depuis, les sociétés essayent de se rattraper.