Les personnes en situation de handicap mental ont un nouveau guide pour prendre le bus à Metz

Il a été pensé dans le respect de la méthode "Falc", facile à lire et à comprendre, le réseau de transports en commun de l'Eurométropole de Metz, édite un nouveau guide pour prendre le bus. Conçu en partenariat avec l'Esat "L'atelier des talents", ce fascicule détaille les étapes d'un trajet en bus, à grand renfort d'illustrations.

La méthode "Falc" : facile à lire et à comprendre

Une mise en page simple, des phrases courtes, à la forme affirmative, "les couleurs aussi sont importantes dans le document", explique Peggy Meyer, cheffe du service médico-social de l'Esat. Elle a encadré les trois adultes en situation de handicap engagés dans ce projet. Ils ont travaillé pendant près de 6 mois, avec des équipes du Met'.

Le but c'est que les personnes en situation de handicap aient le guide quand elles prennent les transports en commun" - Peggy Meyer, cheffe du service médico-social de l'Esat "L'atelier des talents"

"Le but, c'est que les personnes en situation de handicap mental aient le guide sur elles quand elles prennent les transports en commun, jusqu'à ce qu'elles aient tout compris", poursuit Peggy Meyer. C'est le cas de Romain et d'Ali, tous deux atteints de déficiences intellectuelles, ils ont participé à l'élaboration du guide et maintenant : "je sais comment ça marche, je n'en ai plus besoin", constate Ali.