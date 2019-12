Les perturbations prévues en Drôme Ardèche avec la grève du 5 décembre

Les syndicats appellent à une grève interprofessionnelle le jeudi 5 décembre contre la réforme des retraites. Transports publics et écoles seront, entre autres, perturbés. Voici ce que l'ont sait à ce stade.

Drôme, France

Dans la région, 1 train TER sur 20 seulement circule en moyenne. 600 cars de substitution sont mis en place.

Des perturbations dès mercredi après-midi sur les TER

Les perturbations commencent dès mercredi après-midi. Sur la ligne Marseille-Valence-Lyon, quasiment toutes les liaisons de mercredi après-midi sont annulées d'après le site TER Auvergne Rhône Alpes. Il y a juste 4 bus en soirée pour faire Lyon/Valence, et 1 train et 1 bus dans le sens inverse. Idem sur les Valence/Grenoble, peu de liaisons dès mercredi soir et la majorité en car.

Pour les TGV, la SNCF prévoit d'en faire circuler 1 sur 7 jeudi. Il y aura 3 allers-retours Lyon/Paris ; 2 allers retours Lyon-Marseille et Lyon-Montpellier.

Peu de perturbations sur les cars et les bus

Pour les cars du 7, en Ardèche, pas de perturbation majeure. Il n'y aura pas en revanche de liaison Valence gare/Tournon : les usagers sont invités à monter dans les Valence/Annonay qui desservent Tournon.

Sur le réseau urbain de bus Citéa, 80% du trafic sera assuré sur le secteur valentinois assure la direction. Pas de perturbation sur le secteur romanais.

Des écoles fermées

Pour ce qui est des écoles, on n'a pas encore toutes les informations à cette heure-ci, mais 33% des professeurs du premier degré déclarent leur intention de faire grève en Ardèche.

A Privas, toutes les écoles sont fermées sauf Clotilde Habozit. Un service minimum d'accueil est assuré sur le site de Montoulon.

A Valence :

15 écoles sont complètement fermées : Archimbaud élémentaire, Bayet maternelle, Buisson maternelle et élémentaire, Camus élémentaire, Condorcet maternelle, Freinet élémentaire, Lafontaine, Léo Lagrange élémentaire, Louise Michel maternelle, Montaigne élémentaire, Pergaud, Rigaud élémentaire, Seignobos maternelle et Ninon Vallin.

20 écoles sont partiellement fermées : : Abel, Archimbaud maternelle, Bayet élémentaire et CHAM, Brossolette maternelle et élémentaire, Camus maternelle, Chauffour, Condorcet élémentaire, Freinet maternelle, La Bruyère, Laprat élémentaire, Michelet élémentaire et maternelle, Louise Michel élémentaire, Montaigne maternelle, Récamier, Renan, Seignobos élémentaire, Vallès maternelle et élémentaire.

Des accueils périscolaires sont complètement fermés, matin, midi et soir : Camus maternelle, Freinet maternelle, Laprat élémentaire, Michelet élémentaire, Louise Michel élémentaire et Rigaud maternelle, qui sont entièrement fermés (matin, midi et soir).

D'autres accueils périscolaires sont partiellement fermés : Abel (pas d’accueil le matin) ; Bayet élémentaire et classes à horaires aménagés (pas d’accueil le soir); Langevin maternelle et élémentaire (pas d’accueil le soir) ; Laprat maternelle (pas d’accueil le matin ni le soir) ; Michelet maternelle (pas d’accueil le matin ni le soir)

Des crèches de l'Agglo Valence-Romans sont par ailleurs fermées jeudi : Bourg-de-Péage : Les Roudoudoux à Bourg-de-Péage, La Pitchouline à Portes-lès-Valence, et Châteauvert, Graine de malice, Le petit prince à Valence. Quatorze autres structures sont perturbées dans leur fonctionnement.