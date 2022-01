Les perturbations sur le réseau Lignes d'Azur ce jeudi dans le cadre d'un mouvement de grève

En raison d’un mouvement social national, à l'appel de la CGT, FO, FSU, Solidaires, Fidl, MNL, Unef et UNL, le réseau urbain et périurbain de Lignes d’Azur sera fortement perturbé ce jeudi.

Il n'y aura aucun service sur les lignes 1, 2 et 3. Aucun service non plus sur les lignes de bus 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 81, 87, Cœur de ville, N19, N63/64 et Cadam Est.

Le service public de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur sera à l'arrêt.

Par ailleurs, les agences commerciales Lignes d’Azur et tous les PARCAZUR (P+R) seront fermés.

Toutes les autres lignes fonctionneront normalement.