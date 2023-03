"Les petites lignes subissent les conséquences" : les usagers de Dordogne lassés après la suppression d'un TER

Depuis décembre dernier, les voyageurs du TER Limoges-Périgueux voient leurs déplacements perturber. Des trains sont supprimés, d'autres décalés. L'association d'usagers Périgord Rail Plus y voit un problème de fond des petites lignes de la Région Nouvelle-Aquitaine délaissées.

Périgueux-Limoges est une voie unique, c'est-à-dire que les trains qui y circulent ne peuvent pas se croiser. Des points de croisement sont donc mis en place à chaque gare et comme certaines sont assez anciennes, un aiguilleur est nécessaire sur place pour effectuer la manœuvre. Problème : la SNCF souffre d'une pénurie de main d'œuvre, notamment d'agents qualifiés en gare de La Coquille et Négrondes, en Périgord vert.

Solutions insuffisantes

Pour remplacer le TER supprimé et les deux décalés, la Région et SNCF Réseau ont mis en place des cars de substitution. "Ca ne suffit pas", réagit Jean-François Martinet, président de l'association d'usagers périgourdins. Le délai fait rater leurs correspondances aux voyageurs en gare de Périgueux et les temps de trajet deviennent interminables pour les lycéens de Thiviers, dont beaucoup sont internes et dépendent de cette ligne pour rentrer chez eux.

L'ancien conducteur de trains propose une convention entre la Région et SNCF Réseau, comme il en existe une avec SNCF TER, "parce que là, on voit bien que SNCF Réseau peut se permettre de ne pas tenir des postes et donc d'entraîner des suppressions de trains sans aucune conséquence." "S'il y avait des pénalités parce qu'elle n'assure pas le service qui est prévu, leur comportement ne serait pas tout à fait le même", estime Jean-François Martinet.

Les petites lignes de la Région

Les difficultés de transports subies par les voyageurs périgourdins doivent durer jusqu'à la fin de l'été, le temps de trouver de nouveaux aiguilleurs et de les former. Mais pour le président de Périgord Rail Plus, le problème est révélateur d'un abandon des zones rurales : "Ces lignes sont un petit peu laissées à l'abandon. On fait le minimum. Si c'était sur des lignes plus importantes - imaginez un départ à 16 hures 30 à Bordeaux qui soit supprimé - il y a longtemps qu'ils auraient trouver une solution."

"Il y a un problème de fond, de moyens que donne l'Etat à SNCF Réseau pour faire marcher le réseau, poursuit Jean-François Martinet, et ce sont les petites lignes comme les nôtres qui en subissent les conséquences." SNCF Réseau répond qu'il n'y a pas de volonté de sacrifier ces petites lignes, une ligne en Gironde, à Lesparre-Médoc, est également touchée par le manque d'aiguilleurs. Il s'agit de difficultés localisées à recruter ces agents. La Région Nouvelle-Aquitaine explique elle ne pas avoir la "compétence sur l'organisation des ressources de SNCF Réseau".