Les pistes cyclables ont-elles leur place dans la commune d'Ernée ?

La ville d'Ernée est taversée chaque jour par plus de 2.000 camions et ne laisse donc pas vraiment de places au vélo pour l'instant

Peut-on vivre sans voiture en Mayenne ? Question que France Bleu Mayenne vous pose ce jeudi, lors de l'émission Place Publique, entre 18h et 19h, en direct du bar Le Paddock à Ernée.

Cette commune du nord-ouest mayennais compte 5.000 habitants, et se situe sur l'axe Laval - Fougères, très emprunté par les véhicules. Mais malgré cela, la commune réfléchit à laisser plus de places aux cyclistes. Alors bonne ou mauvaise idée ? Les Ernéens sont partagés.

"On ne voit beaucoup de vélos ici. Certains en font mais pas forcément en ville" observent Rolande et Simone, qui ne voient pas vraiment l'intérêt de pistes cyclables dans la ville. Et pour Gilbert, des voies réservées aux cyclistes mettraient un peu le bazar. Elles prennent de la place toujours de la place et ici les rues sont quelquefois étroites. Donc on n'a pas forcément l'espace pour faire cohabiter le vélo et la voiture" estime celui qui habite Ernée depuis quinze ans.

L'offre créée-t-elle la demande ?

Valentin tient un commerce dans une petite rue. Pour ce trentenaire, c'est l'offre qui crée la demande. "Si je vois que c'est plus facile de circuler à vélo dans une ville, je vais avoir tendance à en louer un ou à en acheter un. Ce n'est pas forcément une demande qui vient des gens pour l'instant, mais clairement, je pense que si la municipalité fait l'effort de proposer des pistes cyclables ou des aménagements pour les vélos, ça peut encourager les gens à mon avis" déclare-t-il.

Un bureau d'étude élabore actuellement un schéma cyclable pour la commune. "Quand on a deux ou trois kilomètres, surtout maintenant avec les vélos à assistance électrique, c'est plus facile de monter les côtes. Il faut que ça se fasse en toute sécurité. On a beaucoup de gens qui se déplacent pour aller au travail avec des déplacements courts et qui sont pour l'instant faits en voiture et qui pourrait être fait" explique la maire Jacqueline Arcanger.

Plus de 2.000 camions traversent la ville. La construction du contournement d'Ernée commencera en 2023 et permettra déjà un usage plus facile du vélo.