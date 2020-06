Les pistes cyclables temporaires lancées à Saint-Etienne au déconfinement sont en train de disparaître

Les 30 kilomètres mis en place étaient empruntés chaque jour par des centaines de cyclistes enchantés de leur apparition sur les grands axes de circulation stéphanois, incitant même certains à se lancer sur deux roues pour la première fois.

Seulement voilà, le constat c’est que depuis quelques jours, plusieurs de ces pistes ont disparu du paysage urbain et que le vélo risque du coup de redevenir une pratique marginale à Saint-Étienne

C’est en tout cas ce que regrette, Nicolas PEYRARD, le président de l’association des usagers des transports dans la capitale ligérienne

Par exemple, lundi matin j’ai pris une piste cyclable cours Fauriel et l’après-midi pour sortir du boulot, elle n’y était plus. Alors il y en a encore quelques unes, mais surtout ce qui est dommage, c’est que le plan était ambitieux parce qu’il permettait de mailler le territoire stéphanois. Ces bonnes habitudes que l’on aurait pu prendre et tester sur le long terme avec seulement trois semaines d’essai tombent à l'eau. Le fait que l’on supprime cette avancée majeure et je dirais même historique sur l’agglomération, c’est que l’on revient bien 30 ans en arrière. Surtout, on part du principe que le vélo n’est plus une solution de déplacement moderne, on revient donc en arrière et on se dit Hop c’est bon le déconfinement est parti et on retourne à la voiture, aux bonnes vieilles habitudes.