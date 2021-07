Les plaisanciers soumis à des contrôles au large de Saint-Malo

Durant la période estivale, les affaires maritimes, la gendarmerie et les douanes contrôlent régulièrement les plaisanciers au large de Saint-Malo. L'objectif est de faire de la pédagogie pour éviter les accidents.

Les agents des affaires maritimes contrôlent les plaisanciers en mer et à quai.

Le maître-mot est la pédagogie. En mer ou à quai, les gendarmes, les services des douanes et les affaires maritimes effectuent régulièrement des opérations de contrôles auprès des plaisanciers qui ont choisi de naviguer dans la baie de Saint-Malo. Les agents vérifient les documents obligatoires pour la navigation, mais aussi l'état du matériel de secours sur les bateaux, comme les gilets de sauvetage et les fusées de détresse.

Les plaisanciers acceptent facilement ces contrôles explique Olivier Rémond, agent des affaires maritimes : « C'est pour leur sécurité. Pour eux c'est intéressant de pouvoir ainsi vérifier tout le matériel. Ils apprennent ainsi à contrôler l'état de leurs gilets de sauvetage ou comment faire pour changer un élément. Ils sont même demandeurs. » En effet, ces contrôles sont plus rassurants que stressants pour Stéphanie, une plaisancière. « C'est très pédagogique, j'ai appris quelques bricoles. Je navigue toute seule donc il me faut être en sécurité ! » Quant à Nadine et son mari, ils n'avaient jamais été contrôlés auparavant. « Peut-être que certaines personnes ne se sentiraient pas concernées par les conditions de sécurité s'il n'y avait pas ces contrôles. C'est donc une bonne chose.»

Les agents des affaires maritimes procèdent à 500 contrôles chaque année. © Radio France - Lucie Amadieu

On est jamais trop prudent en mer

Le rappel des règles est essentiel pour Amalie Harismendy, responsable du service usages des espaces marins à la direction départementale des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine. « On n'est jamais trop prudent en mer. Il y a de nombreux paramètres que l'on ne peut pas contrôler, et puis les réglementations évoluent. La mer est un espace de liberté mais elle peut vite changer. C'est important d'avoir conscience de ses limites. »

Les agents des affaires maritimes rappellent souvent aux plaisanciers le numéro d'urgence en mer, le 196.