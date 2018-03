Après la neige, des pluies verglaçantes arrivent sur l'ouest de la Haute-Saône, ce vendredi matin. Les secteurs de Gray et Marnay sont les plus touchés à 9h, tout comme ceux de Jussey et Combeaufontaine.

Gray, France

Attention ça glisse ! Le Doubs comme la Haute Saône sont encore en alerte orange neige et verglas ce matin. Si les pluies verglaçantes n'ont pas touché l'ensemble de la Franche Comté, elles ont fini par arriver sur l'ouest de la Haute-Saône.

Il n'y a pas ce vendredi matin de routes coupées dans le département mais le phénomène bien localisé rend la circulation particulièrement difficile dans certains secteurs. C'est notamment le cas entre Gray et Marnay mais aussi autour de Combeaufontaine et Jussey.

Les routes ont regelé dans de nombreux secteurs

Ce vendredi matin déjà, les routes avaient regelé dans de nombreux secteurs, près de Gray, Dampierre et Marnay. La circulation est délicate notamment sur la départementale 474 entre Gray et Gy, la RD 70 aussi entre Gray et Dampierre ou la RD 475 entre Gray et Pesmes. Attention aussi vers Champlitte en direction de la Haute-Marne mais aussi sur la départementale 9 entre Villersexel et Héricourt.