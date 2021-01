Les pneus hiver bientôt obligatoires en Nord Franche-Comté, mais pas partout

A partir du 1er novembre prochain, le pneu hiver sera obligatoire en Franche-Comté comme dans 48 départements de France. Mais pas partout et pas tout le temps. Les préfets mènent actuellement la concertation. Quant au pneu 4 saisons, il fait office de pneu hiver, mais sous conditions.

La nouvelle réglementation sur les pneus hiver entrera en vigueur au 1er novembre 2021, en vertu de la loi montagne 2 adoptée en 2016. Elle donnera la possibilité aux préfets de 48 départements de France (dont les trois département du Nord Franche Comté) d'imposer l'équipement de pneus hiver ou dispositifs anti-dérapant amovibles (chaînes ou chaussettes).

Mais pas forcement partout, ni tout le temps. En clair, les préfets peuvent imposer cette obligation en zone de montagne. Et même de manière temporaire, à l'approche d'un épisode neigeux, par exemple. La concertation avec les communes est en cours pour décider des périmètres concernés par cette obligation. Les arbitrages doivent être rendus avant l'été.

Des événements climatiques extrêmes qu'il faut préparer

Les professionnels saluent cette obligation. "Avec le réchauffement de la planète, on aura des épisodes climatiques extrêmes, tant dans la chaleur que dans les chutes de neige" explique Yves Cara, porte parole de l'Automobile Club Association. "Il y aura donc plus en plus d'épisodes neigeux. D'où la nécessité d'imposer cet équipement hiver pour éviter la paralysie des routes. Le préfet pourra même imposer cette obligation pneus hiver pour des moments donnés, à la veille d'une grosse chute de neige par exemple".

Pneus hiver © Radio France - France Bleu

Question : Qu'en est-il des pneus "4 saisons" qui ont le vent en poupe, car efficaces été comme hiver ? "Oui, ils sont considérés comme pneus hiver. Et c'est très bien, car ils évitent de monter et démonter les pneus au printemps et à l'automne" explique Khalid Afetteah, responsable du magasin Norauto de Montbéliard.

Le "oui mais" pour le pneu 4 saisons Copier

La réalité est un peu plus nuancée. "Les pneus 4 saisons seront considérés comme pneus hiver uniquement s'ils présentent la norme 3 PMFS", précise Yves Cara de l'Automobile Club Association. Mais cette nouvelle norme ne sera obligatoire qu'en 2024. Donc en attendant, tous les pneus 4 saisons font office de pneus hiver.

Et chez nos voisins suisses, le pneu hiver n'est pas obligatoire. Mais c'est tout comme, car en cas d'accident ou de gêne à la circulation, s'il n'est pas équipé, l'automobiliste s'expose à une amende. En Allemagne, l'obligation parle de pneus aux caractéristiques hivernales.