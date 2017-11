Les poids-lourds dans le viseur des forces de l'ordre en Nouvelle-Aquitaine

Les poids-lourds de plus en plus impliqués dans des accidents de la route en 2016 en Nouvelle Aquitaine. En réaction, le Préfet de Région a mis en place des contrôles de grande envergure à travers 5 départements. Des contrôles inter-services et simultanés, comme ici sur la RN10 dans la Vienne.

Les poids-lourds dans le viseur des autorités de Nouvelle Aquitaine ! Depuis quelques mois, le nombre de camions impliqués dans des accidents de la route ne cesse d'augmenter. En réponse, le Préfet de Région a organisé ce mardi 14 novembre 2017 au matin, une opération de contrôles coordonnés dans 5 départements de Nouvelle-Aquitaine.

Des camions impliqués dans 15% des accidents mortels

Il faut dire que sur les 5 030 accidents recensés en 2016 dans la Grande Région, 282 impliquaient des poids-lourds (6%), dont 53 mortels (15%).

Dans la Vienne, en 2012 on dénombrait 9 poids-lourds impliqués dans des accidents. 16 sur toute l'année 2016 et au premier semestre 2017, déjà 17 accidents impliquant des camions .

Opération simultanée et inter-services

Dans la Vienne, ce mardi 14 novembre 2017, les forces de l'ordre se sont mobilisés sur l'A10, à Jaunay-marigny, pour cette opération de grande envergure, mais aussi sur la RN10 à Châtillon.

Sur cette aire, située juste avant Couhé, une trentaine de gendarmes, policiers, agents de la DREAL et douaniers ont arrêté et contrôlé 15 à 20 camions en une heure. Des poids-lourds étrangers et français repérés en amont par des motards de la gendarmerie ou de la police pour vitesse excessive ou dépassement dangereux. Mais les forces de l'ordre en ont également profité pour vérifier les temps de conduite et les autres points de réglementation.

6 000 camions-jour

Outre cette opération zonale de contrôles, la RN10 est un point de vigilance accru car très emprunté par les chauffeurs-routiers. 6 000 camions transitent chaque jour par cet axe majeur entre Paris et l'Espagne.