Les poids lourds de retour sur la départementale 834 entre Mont-de-Marsan et Saugnacq-et-Muret

Le tribunal administratif de Pau annule l'arrêté d'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur une portion de la départementale 834, entre Mont-de-Marsan et Saugnacq-et-Muret. Un premier arrêté du même genre avait déjà été annulé en 2016.

Mont-de-Marsan, France

Le tribunal administratif de Pau a tranché : il annule un arrêté pris en novembre 2016 par le Conseil départemental des Landes, co-signé par la communauté de communes Cœur Haute Lande et les communes de Saugnacq-et-Muret, Moustey, Pissos, Trensacq, Sabres et Garein. Ce texte interdisait la circulation des poids-lourds sur la départementale 834 entre Mont-de-Marsan et Saugnacq-et-Muret.

L'objectif des collectivités avec cet arrêté était simple : mettre fin à la forte augmentation du trafic des camions sur cet axe depuis l'ouverture de l'A63 payante dans les Landes, en 2013. Certains transporteurs empruntaient la D834 pour éviter les péages de l'autoroute. Ce jeudi, les élus landais "regrettent son annulation et font part de leur incompréhension".

Ça devient intolérable - Vincent Ichard, maire de Moustey

Regrets et déception notamment du côté du maire de Moustey, Vincent Ichard. "Nos villages sont des petits villages où les maisons sont proches les unes des autres, explique l'élu, la chaussée n'est pas forcément très large. Quand des poids lourds traversent continuellement le village alors que vous avez une école d'un côté de la rue, une mairie de l'autre, une petite épicerie au coin, ça crée de la perturbation et ça crée un risque. Une sortie d'école n'est jamais sereine. _Trop de camions c'est insupportable pour la population riveraine_". Vincent Ichard estime que les communes n'ont pas à payer le problème économique qui pousse les transporteurs à éviter les péages.

Arrêté illégal

Victoire en revanche pour l'OTRE, l'organisation des PME du transport routier, qui a attaqué cet arrêté en justice. "C'est ce qu'on cherchait", se satisfait Aline Mesplès. La présidente de l'OTRE pointe du doigt les transporteurs internationaux : ce sont eux, qui, selon elle, empruntent la départementale 834 pour éviter les péages de l'A63. Or explique Aline Mesplès, "l'arrêté vise tout le trafic" et empêche les professionnels de Nouvelle-Aquitaine de travailler.

Tout trajet du sud-Aquitaine vers le nord-Aquitaine est rendu impossible hors autoroute : "si je prends l'exemple d'un trajet qui m'emmènerait de Pau au bassin d'Arcachon, je ne suis pas compétitive, j'ai des surcoûts de l'ordre de 20 à 30%" parce que le trajet est rallongé, tout comme le temps de travail du conducteur. Ce qui déséquilibre la concurrence avec par exemple, "les professionnels landais qui eux, peuvent rejoindre le bassin d'Arcachon depuis Mont-de-Marsan", déclare Aline Mesplès.

Deux arrêtés annulés

Ce n'est pas la première fois que le tribunal administratif de Pau prend une décision de ce genre. En septembre 2013, le Conseil départemental des Landes prend un premier arrêté interdisant aux poids lourds d'emprunter le réseau secondaire. Déjà, cet arrêté est contesté par les transporteurs routiers. Il est retoqué par le tribunal administratif de Pau trois ans plus tard, en novembre 2016. Motif : il ne prouve pas suffisamment les nuisances occasionnées dans les villages.

Pour l'arrêté de 2017, le Conseil départemental "bétonne" son texte en s'appuyant sur les arguments des maires des communes concernées et sur les travaux d'un cabinet d'études. Ils mettent au jour les risques d'accident pour les riverains, les nuisances sonores et la pollution générés par le passage de près de 900 poids lourds chaque jour. Toujours insuffisant, visiblement, aux yeux du tribunal administratif de Pau.

Les collectivités ont prévu de se réunir début mars pour décider des suites éventuelles à donner à cette décision judiciaire. L'OTRE a elle aussi bien l'intention de poursuivre le combat contre ces arrêtés qu'elle juge illégaux.