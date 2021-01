Les poids-lourds doivent s'équiper d'un sticker pour alerter sur leurs angles morts

Depuis ce mercredi, les camions de plus de 3,5 tonnes doivent d'équiper d'un sticker indiquant leurs angles morts. Une obligations mise en place dans les villes pour alerter les piétons et les deux roues sur les dangers que représentent ces zones invisibles du conducteur.

Ces nouveaux stickers devront être collés sur le flan et l'arrière des poids-lourds de plus de 3,5 tonnes qui circulent en milieu urbain. Ils représentent par de larges zones jaunes les angles morts, ces espaces invisibles depuis la place du conducteur. Ces zones sont particulièrement dangereuses pour les usagers vulnérables : piétons, cyclistes, scooter ou trotinettes qui se faufilent dans la circulation. L'objectif de ces autocollants est donc de les alerter sur les dangers des angles morts.

Le modèles d'autocollants imposés par la nouvelle réglementation sur les angles morts. - Capture d'écran de l'arrêté gouvernemental

10% des accidents mortels de piétons sont liés aux angles morts

Au niveau national 10% des accidents mortels de piétons et 8% des décès de cyclistes sont directement liés aux angles morts, explique Marie Gautier-Melleray, la déléguée interministérielle à la sécurité routière. Dans la capitale, ce chiffre grimpe à 32% des accidents mortels en 2020, selon la préfecture de police.

Les camions circulant en ville qui n'afficheront pas ces autocollants risqueront une amende de 135 euros. Néanmoins, il y aura une tolérance pendant un an pour les véhicules qui avaient déjà une signalétique, même non conforme au nouveau modèle. De plus, une réglementation européenne imposera l'équipement de radars à avertisseurs sonores sur tous les camions neufs à partir de 2024.