Ca fait partie des conséquences liées aux intempéries en France, dans la Vienne, la préfecture retient les poids-lourds sur l'A10 et la RN10. Objectif : éviter qu'ils ne remontent vers la région parisienne toujours classée en vigilance orange ce jeudi.

Poitiers, France

Alors que la préfecture de Paris a permis aux routiers bloqués à cause de la neige de reprendre la route ce matin, dans la vienne, on anticipe les problèmes de trafic et de météo pour ce soir.

Tous les poids-lourds qui empruntent l'A10 en direction de Paris sont contraints de sortir au péage de Poitiers-Futuroscope, où ils seront stockés dans le cadre du plan intempéries.

Sur la RN10, les camions sont arrêtés aux minières de Payré dans le sens Sud-Nord.

Il risque d'y avoir des ralentissements sur ces axes.