Les poids-lourds n'ont plus le droit de doubler sur la RN145 en Haute-Vienne

La préfète de la Haute-Vienne a décidé d’interdire aux poids-lourds de doubler sur l’ensemble de la RN 145 dans le département. Cette mesure s'applique depuis lundi 1er août et s'appliquent à tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes.

Entre Bellac et la Croisière, la RN145 est une route à double sens (faisant partie l’axe RCEA-Route Centre Europe Atlantique) et le trafic poids-lourds est en hausse constante. Sur les 29 km à 2 voies en Haute-Vienne, le trafic moyen journalier annuel est de 8 000 véhicules par jour dont 3 200 poids lourds. Cela signifie que 40 % de la circulation est du trafic lourd de transit. Mêlée à la circulation locale, notamment d’engins agricoles, cette importante circulation de poids-lourds rend la RN 145 particulièrement accidentogène. On déplore notamment un accident grave et deux accidents mortels au second semestre 2021.

Avec cette mesure, la préfecture de la Haute-Vienne explique dans un communiqué qu'elle souhaite ainsi "sensibiliser l’ensemble des chauffeurs poids-lourds qui empruntent cet axe aux nombreuses traversées de bourg et les inciter à adopter une conduite plus apaisée".

Des contrôles de vitesse renforcés

La préfecture annonce, par ailleurs, un renforcement des contrôles de vitesse sur la RN 145. Elle est classée comme itinéraire surveillé entre Bellac et La Croisière, ce qui signifie que toutes les techniques de contrôle-verbalisation seront utilisées. Le tronçon est notamment ciblé comme 1ère priorité pour les contrôles par voitures-radars.