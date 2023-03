"Les poids lourds ne sont pas à l'origine des bouchons" sur la rocade de Bordeaux, se défend leur représentant

"Les poids lourds ne sont pas à l'origine des bouchons sur la rocade". Invité de France Bleu Gironde ce mercredi, Nourredine Ziane, le président en Aquitaine de la fédération des transporteurs routiers est allé à contre-courant de la réouverture des discussions, mardi, sur le grand contournement. Alain Anziani, le président de Bordeaux métropole et Philippe Buisson, de la communauté d'agglomération du Libournais ont annoncé demander à l'État des études sur la faisabilité d'un tel contournement.

"Souvent, on montre des images de camions qui bloquent la circulation, alors qu'ils représentent 10-15% des flux, et 8% pendant les heures de pointe", égrène Nourredine Ziane. Et seulement "50% des camions sont en transit", explique-il, alors que le projet vise à éloigner les poids lourds de la rocade, en les faisant contourner par l'Est, grâce à des "barreaux", des nouvelles routes qui relieraient les autoroutes du Sud et du Nord de Bordeaux.

Également à la tête de MTS, Montussan Transport Services, basée à Bassens, Nourredine Ziane constate lui-même les embouteillages. "On perd entre une heure et demie - deux heures par jour, et un camion ça coûte entre 60 et 70 euros de l'heure. Vous imaginez l'argent perdu", détaille-t-il. Lui appelle plutôt à "inciter au covoiturage", au "cadencement des embauches" pour réduire les bouchons.

