Où faut-il rester vigilant pour ce week-end annoncé noir sur les routes

Pour ce week-end classé noir et orange par Bison Futé, les gestionnaires du trafic routiers de la Haute-Vienne et de la Corrèze seront particulièrement attentifs aux éventuels incidents, notamment au niveau du secteur des falaises de Puyarrige affectée par des phénomènes d’érosion.

Le trafic sera dense dans le sens des départs et des retours ce week-end sur les routes de la Haute-Vienne et de la Corrèze où des travaux font redoubler la vigilance des gestionnaires du trafic.

C'est au tour des aoûtiens de prendre la route des vacances ! Bison Futé annonce un week-end noir dans le sens des départs et orange dans le sens des retours ce samedi 31 juillet. Dimanche c'est orange dans les deux sens. Il va donc falloir gérer le trafic en cas d'éventuels incidents comme les très fréquentes pannes et collisions.

Depuis leur poste d'observation basé à Feytiat, près de Limoges, le Centre d'Ingénierie et de Gestion du Trafic, la CIGT, gère les appels émis depuis les bornes d'urgence et diffuse les messages sur les panneaux d'affichages des autoroutes. La CIGT gère toutes les routes nationales sur le département de la Haute-Vienne comme l'A20 et la RN 141. Elle surveille aussi la Corrèze.

Comme on va avoir un afflux d'appels, on renforce l'équipe avec un opérateur supplémentaire et un cadre d'astreinte

Le responsable, Gilles Pascaud, sur le pont ce week-end s'attend au pire : "on se prépare au pire et après on verra ce qui se passe ! Comme on va avoir un afflux d'appels, on renforce l'équipe avec un opérateur supplémentaire et un cadre d'astreinte. Il y aura trois personnes pour gérer le trafic en essayant de communiquer le plus possible aux usagers les secteurs à éviter comme Puyarrige en Corrèze, lorsqu'il y a des congestions et des bouchons".

Le secteur des falaises de Puyarrige à éviter

La circulation se fera sur une seule voie dans chaque sens pendant toute la période estivale en raison de phénomènes d’érosion qui peuvent provoquer des chutes de blocs rocheux au niveau des falaises de Puyarrige. La mise en sécurité des lieux est en cours depuis le début du mois d'avril.

Des ralentissements et de très importants bouchons sont à prévoir. La DIRCO (Direction Interdépartementale des Routes Centre-Ouest) invite les automobilistes en provenance du nord de la France à emprunter l'A71 et l'A75 depuis Vierzon ou alors de privilégier l'A9 depuis Narbonne pour ceux qui viennent du sud.

Des ralentissements prévus au nord de Limoges

Du côté de la Haute-Vienne, des ralentissements sont à prévoir à hauteur de Grossereix et sur la traversée de Limoges étant donné que des bretelles d'autoroutes sont fermées. Habituellement à cette période, il y a aussi des congestions au niveau de Saint-Hilaire-Bonneval après le Pôle de Lanaud.