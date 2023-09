Les policiers du Mans ont réalisé une opération de contrôle avec les usagers de trottinettes électriques

Les policiers municipaux et plusieurs agents de la police nationale du Mans ont effectué une opération de contrôle sur les trottinettes électriques. 6 agents de la police municipale et 16 agents de la police nationale étaient mobilisés. Une opération qui avait pour but de relever les infractions et de sensibiliser les utilisateurs sur la réglementation, trop souvent méconnue par le public.

Au total,il y a eu 30 contrôles et 8 procès-verbaux ont été effectués.

Les règles pour circuler à trottinette électrique

Assurance obligatoire

Ne pas circuler sur les trottoirs

Casque audio et écouteurs interdits

Respecter le code de la route

Avoir 14 ans minimum