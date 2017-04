Les policiers peuvent fouiller votre sac dans le métro parisien

Depuis ce mercredi, les policiers ont le droit de fouiller les sacs et bagages des passagers du métro parisien. Une mesure reconductible jour après jour, prise suite à l'attentat de Saint-Pétersbourg (Russie).

La mesure est valable ce mercredi, de 7 heures à 22 heures, mais sera reconductible au jour le jour. Cette décision fait suite à l'attentat de Saint Pétersbourg, perpétré lundi dans une station de métro de la ville russe et où 14 personnes sont mortes.

On peut ainsi lire dans l'arrêté : "Le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les transports en commun (…), le 5 avril, entre 7h et 22h, les agents de police judiciaires et les agents de police judiciaire adjoints sont autorisés à contrôler l'identité de toute personne, quel que soit son comportement (…) et à l'inspection visuelle et la fouille des bagages ainsi qu'à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de voyageurs par voie ferrée de Paris".

Le ministre français de l'Intérieur Matthias Fekl avait d'ailleurs annoncé le même jour un renforcement des effectifs de sécurité dans les transports d'Ile-de-France.