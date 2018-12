PHOTOS - Les pompiers découvrent les risques du tramway d'Avignon

Courant électrique de 750 volts, collisions, incendies de rame ou de bâtiment prés des voies, les pompiers de Vaucluse apprivoisent le tramway et ses risques. La première rame du tramway d'Avignon a révélé le bruit bientôt familier de la sonnerie de fermeture des portes.

Avignon, France

Une deuxième rame de Tramway est arrivée jeudi à Avignon. Douze autres devraient arriver avant l'été prochain. Les premiers essais à petite vitesse devraient avoir lieu fin décembre 2019 entre le centre de maintenance de Saint Chamand et les Olivades. En janvier, des essais de freinage auront lieu sur la Rocade. Une partie de la ligne de 750 volts est déjà électrifiée. Il va falloir apprendre à circuler en ville aux côtés du tramway.

Procédures spécifiques au tramway pour les pompiers

Les pompiers sont aussi en phase d'apprentissage et de découverte. Le commandant Jérôme Linck des pompiers d'Avignon supervise l'arrivée du tramway et prévoit des "procédures spécifiques en cas d'accident de voyageurs ou de collision avec voitures, vélo ou piétons. L'incendie d'une rame ou les interventions à proximité du tracé du tramway vont aussi demander une prise en compte particulière". Le commandant Linck a identifié "les risques d'électrisation ou d'électrocution. Les procédures nécessiteront des coupures de la circulation et de l’alimentation électrique pour sécuriser l'intervention."

300 pompiers à Avignon seront formés aux interventions sur le tramway mais aussi autour de la ligne électrique de 750 volts, notamment sur les bâtiments alentours lorsqu'il faut déployer la grande échelle.

Des bips pour annoncer la fermeture des portes

La première rame a quitté son garage pour laisser entrer la deuxième rame du tramway. Ces premiers tours de roues sur les aiguillages du centre de maintenance de Saint Chamand ont permis d'entendre un bruit bientôt familier pour les avignonnais: celui des bips à la fermeture des portes du tramway d'Avignon !

Sièges en velours à l'intérieur du tramway d'Avignon © Radio France - Philippe Paupert

La cabine du tramway d'Avignon à la sortie du centre de maintenance © Radio France - Philippe Paupert