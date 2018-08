Marseille, France

Selon un audit commandé par le gouvernement, 36 ponts nécessitaient en 2016 des travaux de réparation urgents sur les 1059 gérés par la Direction Interdépartementale des routes Méditerranée.

Selon Christian Tridon, président du syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux de réparation et renforcement de structures (Strres) les ponts en Provence-Alpes-Côte d'Azur "présentent un risque potentiel plus important qu'ailleurs". Ce spécialiste des ouvrages d'art cite le cas des infrastructures sur la Corniche à Marseille qui sont "dans un état lamentable et qui nécessistent de gros travaux de remise en état".

Davantage de contrôles

Si la région Sud-Paca est plus exposée, c'est qu'elle est soumise aux aléas climatiques : le vent, les embruns sur le littoral, l'air salé et en montagne le sel pour éviter le verglas sur les routes. "Ces éléments ne font pas bon ménage avec l'acier contenu dans le béton armé avec lequel les ponts sont construits" explique Christian Tridon qui met également en cause un manque d'entretien et qui appelle à "des vérifications régulières". L'Etat a sous sa responsabilité près de 12.000 ponts soumis à un contrôle une fois par an et tous les trois ans pour une visite d'inspection détaillée. Mais en France, on compte près de 200.000 ponts.

Le viaduc de Martigues en travaux depuis 2012

Le viaduc de Martigues appartient au réseau national. Près de 80.000 véhicules l'empruntent tous les jours. Ce pont fait l'objet de travaux de réhabilitation depuis 2012 pour un montant total de 40 millions d'euros. L'ouvrage qui relie Fos-sur-Mer à Marseille date de 1972. Les travaux doivent s'achever au cours de l'été 2020. "Le travail a été fait par des services compétents"assure le maire communiste de Martigues Gaby Charroux.