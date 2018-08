Vaucluse, France

Le conseil départemental n'a pas attendu la tragédie de Gênes pour surveiller et entretenir au maximum tous les ponts en Vaucluse. Les 1.200 ouvrages comptabilisés sur le territoire sont régulièrement passés en revue par une équipe au sein du pôle aménagement, entièrement dédiée à cette tâche.

Les quatre agents s'occupent de la gestion, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des ponts. Ils exécutent leur mission en trois phases. La première concerne la visite de l'ensemble des ouvrages, tous les ans. Ils en ciblent ensuite entre 100 et 150 qui sont analysés en profondeur, pour éviter les risques. La dernière étape, elle, concerne seulement une vingtaine de ponts par an. Réalisées par des bureaux d'études extérieurs, les analyses débouchent sur des moyens d'investigation plus lourds pour entamer les travaux de rénovation.

Au total, le budget alloué à tous les ponts qui en ont besoin dans le département est compris entre 2 et 4 million d'euros.