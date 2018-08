Plus de 2 000 ponts sont sous surveillance dans les deux Charentes. Ils sont sous la responsabilité des départements, qui en suivent certains plus que d'autres. Les deux départements dépensent chacun près de 2,5 millions d'euros par an pour la maintenance et les travaux

Charente-Maritime, France

Après le décès de 39 personnes en Italie, à Gênes mardi 14 août dans l'effondrement d'un pont, pour des raisons qui restent encore inconnues, la France s'interroge sur la sécurité de ses ponts. 30% de ceux qui sont sous la responsabilité de l'Etat seraient à réparer selon un audit externe, 7% présenteraient même un risque d'effondrement. La maintenance des infrastructures de l'Etat est une priorité selon la ministre des transports Elisabeth Borne, qui doit présenter à l'automne, un plan de programmation des travaux.

Mais la maintenance et l'entretien d'une majorité de ponts relèvent des départements : il y a 1 576 ponts en Charente, et 1 400 ponts en Charente maritime qui sont suivis à des niveaux différents.

Aucun pont n'est dans un état préoccupant

Les ponts sont classés selon leur vétusté, leur type de construction et l'usure qu'ils subissent au quotidien "nous avons des fiches de suivi pour tous les ponts" dit le directeur des routes de Charente. Le département dispose d'un logiciel lui permettant de programmer au mieux les travaux, et qui a permis de faire baisser le nombre de ponts suivi de près. Il y en a une 50taine actuellement, examinés tous les 15 jours à une fois par an mais "on n'a aucun pont dans un état préoccupant" assure Frédéric Tourneur, le directeur des routes. Mêmes propos rassurants pour Dominique Bussereau, le président du Conseil Départemental de Charente Maritime concernant les 7 grands viaducs (dont les ponts de Ré et d'Oléron, le pont de Rochefort et le pont de la Seudre) : "ils font l'objet d'une surveillance permanente, les viaducs maritimes sont en plus soumis à une éventuelle corrosion marine. Il n'y a pas de risque zéro, mais chacun peut les utiliser quotidiennement sans crainte" dit l'ancien ministre des transports de Nicolas Sarkozy. Les départements gèrent mieux leur infrastructures que l'Etat souligne Dominique Bussereau

Selon les besoins ou les imprévus, les budgets sont réorientés.

Entre 2,3 et 2.5 millions d'euros sont dépensés tous les ans en Charente pour la maintenance, et la reconstruction des ponts. Une douzaine font l'objet de gros travaux, mais le département de Charente assure des travaux courants sur 50 ouvrages. En Charente-Maritime, le budget est équivalent : 2,5 millions d'euros en 2018 et pour les années suivantes. Mais il vient d'augmenter progressivement de manière importante, il était d'1.5 millions d'euros par an ces dernières années.

Les 7 grands ouvrages de Charente-Maritime qui vieillissent nécessitent un peu plus d'attention : des dépenses exceptionnelles ont été effectuées avec de gros travaux d'entretien en 2017 pour les 50 ans du pont d'Oléron (réfection de l'étanchéité et de la couche de roulement pour 4 millions d'euros, entre autres). De gros travaux d'un montant de 22 millions d'euros sont encore programmés pour les 3 ans à venir : remplacement des gardes corps, de l'éclairage et création d'une piste cyclable.

Pour le pont de l'Ile de Ré, une dizaine de million d'euros sont provisionnés en 2018 et pour les années suivantes pour l'entretien de la couche de roulement, le suivi, la maintenance et les réparations éventuelles des piles du pont.

L'avantage des départements sur l'Etat souligne Frédéric Tourneur, le directeur des routes du département de Charente, c'est qu'ils sont au plus près de ces ouvrages et qu'ils peuvent réorienter et réadapter les budgets selon les besoins et les imprévus