Les premiers radars nouvelle génération arrivent en Haute-Saône

Vesoul, France

Les travaux ont commencé il y a déjà quelques semaines, les nouveaux radars nouvelle génération sont en cours de déploiement le long des routes de Haute-Saône. Ce sont les premiers en Franche-Comté à être installés.

Lors du mouvement des gilets jaunes, 75% des radars le long des routes en France ont été détruits, et quasi la totalité en Haute-Saône. Le remplacement de ces radars se fait par l'installation des nouveaux radars nouvelle génération.

Radar nouvelle génération RN19 Vesoul © Radio France - Jean-François Fernandez

Beaucoup plus performants.

Ces nouveaux radars beaucoup plus performants sont installés en hauteur, sur un mat qui doit les rendre en principe hors d'atteinte pour le vandalisme. Le ministère de l'intérieur explique qu'ils sont "perchés sur un mat de 4 mètres de hauteur". Leur situation en hauteur et leurs caractéristiques leur permettent notamment de pouvoir différencier des véhicules sur plusieurs files, jusqu'à 8 voies, et plusieurs véhicules en simultanés. Pour l'instant ces nouveaux radars sont homologués pour verbaliser les excès de vitesse dans les deux sens, mais l'électronique embarquée leur permet plus tard de pouvoir verbaliser les conducteurs qui ne portent pas leur ceinture de sécurité ou qui utilisent un téléphone portable. Ce sont des armes redoutables pour lutter contre la délinquance routière.

Une mise en service plus tard.

Pour l'instant la préfecture de Haute-Saône ne souhaite pas s'exprimer sur le nombre de radars en cours d'installation, ni sur leur date de mise en service. Deux axes sont déjà dotés, la RN19 juste avant d'arriver à Vesoul depuis Belfort et Lure, puis la RN57 à hauteur du Golf avant d'arriver depuis Vesoul à Luxeuil-les-Bains. On peut imaginer que les installations vont se poursuivre au cours de l'été pour une mise en service début septembre.