Les premières informations sur les perturbations à Nice dans les transports ce jeudi 6 février 2020

Nice, France

Dans le cadre d'une nouvelle journée d'action nationale interprofessionnelle contre la réforme des retraites, le réseau de la métropole niçoise Ligne d'Azur annonce d'ores et déjà des perturbations importantes pour ce jeudi 06 février 2020.

Les 3 lignes de tramway seront à l'arrêt du matin au soir.

Aucun bus sur les lignes suivantes : 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 87, CADAM (Est et Semi direct). Les lignes spécifiques : C, E et P.

Ne comptez pas sur le service de transport des personnes à mobilité réduite, Mobil’Azur.

Les parkings relais, PARCAZUR seront aussi fermés toute la journée du jeudi 06 Février 2020.

D'autres perturbations sont attendues, cet articles sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure que les informations nous parviennent.