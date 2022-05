Les premiers curieux embarquent à bord du Téléo, pour l'ouverture ce samedi

Si en début de matinée il n'y a pas de file d'attente, les cabines du Téléo sont quand même bien remplies ce samedi 14 mai, pour le premier jour d'ouverture.

Le Téléo, c'est le plus long téléphérique urbain de France. Il relie l'Oncopole à l'université Paul-Sabatier, avec un arrêt à l'hôpital Rangueil, au sud de Toulouse.

Un nouveau moyen de transport qui permet aux étudiants et aux personnels soignants de gagner du temps : 10 minutes par les airs, au lieu d'une trentaine sur la route, avec des bouchons.

Forcément, au lendemain de l'inauguration, beaucoup de curieux se sont pressés pour tester ce Téléo. "Je suis impressionné par le fait que la cabine soit si grande et le trajet si silencieux, se réjouit Clément, tous les jours je l'ai vu se construire, donc je suis content de pouvoir l'essayer."

Une nouvelle vue de Toulouse

Josiane et Christine sont venues du Tarn, exprès : "Il y a une super vue et accéder facilement à des lieux de soins c'est une très bonne chose." Thomas aussi est ravie, "c'est génial, on a une journée magnifique, on peut apprécier la vue au-dessus de la Garonne."

L'accès est gratuit pour ce week-end de lancement © Radio France - Shannon Marini

"La cabine est super, continue-t-il, on peut mettre les vélos dedans, les personnes à mobilité réduite peuvent aussi monter. Puis, le fait que ce soit accessible avec la carte Tisseo, que demander de plus !"

Il suffit en effet d'un ticket de bus pour prendre le Téléo, c'est le même prix. Pour ce week-end de lancement, l'accès est même gratuit.