"Taxis volants" : les premiers essais débuteront en juin à Pontoise

Des "taxis volants" dans le ciel francilien ? C'est pour bientôt ! France Bleu Paris l'annonçait dès septembre. La Région Île-de-France, la RATP et ADP confirment ce lundi que les essais commenceront en juin prochain. Les expérimentations auront lieu sur la zone de test à l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles-en-Vexin.

"La perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 constitue une opportunité exceptionnelle de mobilisation d'une filière, afin de préparer un démonstrateur à cet horizon, et de faire de l'Île-de-France une référence sur le marché mondial de la mobilité aérienne urbaine", se félicitent les trois opérateurs.

À mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère

Ces nouveaux engins, à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère, sont spécialement conçus pour parcourir de petites distances au-dessus des grandes villes. Le modèle présenté en septembre par le constructeur allemand Volocopter peut transporter deux personnes et des bagages. Des essais ont déjà été effectués à Dubaï, Singapour et Helsinki. D'autres candidats ont aussi été sélectionnés dans la catégorie véhicules, dont les français Airbus et Ascendance Flight Technologies.