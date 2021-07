Les premiers radars urbains sortent de terre dans le Pays de Montbéliard

Les tous premiers radars urbains, promis au Pays de Montbéliard, sortent de terre cette semaine. Plus compacts et donc plus discrets que les radars tourelles, mais posés en hauteur sur des mats ou du mobilier urbain, cette nouvelle génération de radar veille spécifiquement sur la circulation urbaine et ses dérives.

Une trentaine de ces radars devraient fleurir dans le Nord Franche-Comté d'ici cet automne, à titre expérimental, avant une généralisation nationale à partir de 2022. Montbéliard fait partie de la toute première vague d'expérimentation.

Le radar est fixé sur la mat scellé au sol, rue de Mathay à Valentigney © Radio France - Christophe Beck

Les trois premiers mats ont été posés cette semaine, à Pont de Roide, puis Valentigney et enfin Bondeval, sous les yeux parfois de riverains conquis, "Depuis le temps qu'on disait que les gens foncent à cent à l'heure sur cette départementale et se doublent même, alors qu'il y a des maisons et des écoles", déclare François qui habite à quelques mètres du mat de la rue de Mathay à Valentigney. "Ça roule très vite, surtout le soir, car on a la boîte de nuit pas loin. Je suis vraiment très content de l'installation de ce radar", renchérit son voisin d'en face.

"C'est du vol" réplique cet autre boroillot du centre ville. "Je n'appelle pas cela de prévention, mais une manière de remplir les caisses de l'état au détriment des automobilistes".

Trois radars urbains sont promis à Valentigney, assure Philippe Gautier, le maire Copier

Le maire de Valentigney, Philippe Gautier, sollicite depuis quelques mois déjà l'installation de ces radars sur sa commune. "Je me félicite de l'installation de ce premier radar urbain, rue de Mathay qui opérera dans les deux sens. Mais deux autres radars devraient émerger cet automne à Valentigney, rue Duvernoy et rue Villedieu. Ils contrôleront la vitesse, mais également les feux et dès que la législation permettra la ceinture de sécurité et le téléphone au volant".

Ces radars urbains sont de redoutables machines capables de surveiller plusieurs comportements à risques : vitesse, feux rouge, téléphone au volant et ceinture de sécurité. Plus discrets, ils sont également mobiles, avec avec des leurres, puisque sur cinq mats installés, un seul est équipé d'une caméra de surveillance. Et cette caméra voyage de mats en mats dans un souci de prévention avant tout.

A Valentigney, Philippe Gautier l'assure. "Les trois radars promis à la commune fonctionneront en permanence. Pas de leurres à Valentigney !"