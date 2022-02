Les premiers TER hybrides de la SNCF circuleront dès 2023 en Nouvelle-Aquitaine

La SNCF a dévoilé ce mercredi le prototype de ses futurs TER hybrides, fabriqués par Alstom et fonctionnant avec du diesel, de l'électricité et des batteries. Dès 2023, ils seront d'abord déployés dans quatre régions : la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Centre-Val-de-Loire et le Grand Est.

Des trains bientôt plus propres sur les rails de Nouvelle-Aquitaine ! La SNCF et Alstom ont présenté, mercredi 16 février, un prototype de leur tout nouveau TER hybride, fonctionnant avec du diesel, de l'électricité et des batteries. Il vient de passer les phases de test. Quatre régions ont participé financièrement à cette expérimentation : la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie, le Grand Est et le Centre-Val-de-Loire. Le coût total de fabrication de ces trains n'est pas encore connu, mais la Nouvelle-Aquitaine annonce d'ores et déjà avoir investi 2 millions d'euros pour les expérimentations, sur 16,8 millions d'euros au total. Les premières rames seront déployées dans ces régions à partir du deuxième trimestre 2023, après une certification industrielle prévue cette année.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Concrètement, ce sont des rames déjà existantes qui vont être modifiées pour devenir des TER hybrides. Pour l'instant, seuls les trains Régiolis, fabriqués eux aussi par Alstom, vont être transformés. La plupart de ces rames fonctionnent déjà en bimode, autrement dit avec du diesel et de l'électricité. Pour les rendre parfaitement hybrides, la moitié de leurs moteurs thermiques vont donc être remplacés par des batteries, qui récupéreront l'énergie produite par les freinages du train.

Les émissions de gaz à effet de serre seront ainsi réduites de 20%, puisque les moteurs tourneront moins. Les rames pourront aussi parfois rouler en totale autonomie, seulement grâce aux batteries, sur une vingtaine de kilomètres environ. Une manière de supprimer la pollution due aux trains dans les villes ou en gare, mais aussi de diviser les nuisances sonores par deux.

Une électrification du réseau trop onéreuse

Mais alors pourquoi ne pas passer au tout-électrique, et décarboner entièrement les trains ? Tout simplement parce que le réseau de rails néo-aquitain est loin d'être électrifié dans sa totalité. "Il fallait trouver des solutions", explique Renaud Lagrave, vice-président de la Région chargé des mobilités. "On ne va pas se lancer dans une campagne d'électrification, ça coûte un bras, voire même un rein. On l'estime à 1,3 million d'euros le kilomètres. Non seulement on n'a pas les moyens, mais en plus il faut remettre le réseau en état." Renaud Lagrave explique que la Région a donc "privilégié la recherche et le développement pour trouver des solutions alternatives qui nous permettent de faire rouler des trains émettant quasiment aucun rejet sur l'ensemble des lignes."

à lire aussi Le site Alstom de Reichshoffen va concevoir le TER hybride

À partir du deuxième trimestre 2023, une vingtaine de rames seront équipées pour la région Nouvelle-Aquitaine. Elles seront déployées sur onze lignes, parmi lesquelles Bordeaux-Langon, Bordeaux-Limoges ou Bordeaux-Pau. Avec sa feuille de route Neo Terra, la Nouvelle-Aquitaine garde comme objectif de sortir du diesel pour tous les transports publics gérés par la Région d'ici 2030.