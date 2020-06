Les premiers vols reprendront le 15 juin à l'aéroport de Limoges-Bellegarde

Le bout du tunnel apparaît pour l'aéroport de Limoges-Bellegarde et pour ses passagers. Les premiers vols reprendront le lundi 15 juin, entre Limoges et Lyon, une liaison assurée par la compagnie Chalair. Mais le chemin semble encore long avant un retour définitif à la normale.

Après de longues semaines de fermeture, l'activité reprendra le lundi 15 juin à l'aéroport de Limoges-Bellegarde, avec la relance des vols Limoges-Lyon assurés par la compagnie Chalair.

Il était temps car, avec cette longue période d'arrêt, l'aéroport de Limoges-Bellegarde n'a vu défiler aucun voyageur, donc aucune taxe ni aucune recette. C'est un énorme manque à gagner pour la structure, qu'il sera difficile de gommer : "oui, ce sera difficile à rattraper" reconnaît Philippe Thibaut, le directeur de l'aéroport, "et d'ailleurs nous ne l'avons pas encore quantifié définitivement car nous attendons de voir la réaction de la clientèle au moment de la reprise des vols intérieurs puis vers l'Angleterre".

Allons-nous retrouver les clients tout de suite ou pas ?

Vers l'Angleterre, la compagnie Ryanair reprendra ses vols le 1er juillet mais, pour ce qui est des vols intérieurs, Chalair attend toujours le feu vert définitif d'Orly pour reprogrammer le Limoges-Paris. On est donc encore loin d'une activité normale.

D'ailleurs, la compagnie Chalair ne s'attend pas à une ruée des passagers sur le Limoges-Lyon, qui d'habitude marche très bien avec un taux moyen de remplissage de 70 %. "Nous ne savons pas trop quelle sera l'attitude des clients, si nous allons les retrouver tout de suite ou pas" se questionne Jérôme Latrasse, directeur commercial de Chalair. "Sachant, en plus, que l'on n'a pas eu un grand temps de commercialisation avant la reprise, on a tout de même une grosse incertitude".

Alors pour relancer la machine le plus fort possible, la liaison Limoges-Lyon ne s'interrompra pas pendant l'été, contrairement aux années normales.

En juillet, les vols vers la Corse et l'Angleterre reprendront

Mais Chalair vise aussi et surtout le mois de juillet : ses vols vers la Corse (Bastia et Ajaccio) débuteront le 4 juillet, avec l'espoir que les Limousins profitent de cette liaison saisonnière encore plus que d'habitude.

Avec cette liaison estivale et la reprise des lignes régulières de Ryanair vers la Grande-Bretagne, les responsables de l'aéroport de Limoges-Bellegarde espèrent voir de nombreux voyageurs réinvestir l'aérogare durant l'été.